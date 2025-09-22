Украинский беспилотник взорвался у здания администрации в Белгороде

В Белгороде по итогам налета украинских БПЛА получили ранения два человека. Один из дронов сдетонировал рядом со зданием администрации города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По итогам налета украинских БПЛА на Белгород в больницы попали два человека.

«Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», — указал глава региона.

Он добавил, что среди раненых женщина — получившая осколок в ногу и мужчина, у которого диагностировали поверхностную лицевую травму. По словам Гладкова, их немедленно отправили в больницу № 2.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на понедельник, 22 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 114 дронов неприятеля. 19 из них были сбиты над Белгородом и Белгородской областью.