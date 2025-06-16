Гладков предложил «законсервировать» восстановление жилья белгородцев, находящихся за рубежом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой о временной приостановке восстановительных работ жилых зданий и помещений граждан, которые покинули территорию России и сейчас проживают в других странах. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале в информационной сводке о работах по восстановлению жилья в районах.

Он подчеркнул, что это предложение основано на ситуациях, когда власти выявляют поврежденные в результате обстрелов ВСУ дома, пытаются связаться с их собственниками и найти их, однако так и не могут этого сделать в связи с отъездом граждан за рубеж.

Гладков отметил, что, учитывая сложности с коммуникациями и необходимостью сосредоточить ресурсы на помощи людям, проживающим в тяжелых условиях, целесообразно «заморозить» работы по объектам уехавших за границу белгородцев.

«Выделяем на восстановление деньги из средств внебюджетного фонда. Закончится специальная военная операция — отдельно соберемся и будем рассматривать этот вопрос. А сейчас пока консервируем эти объекты», — написал глава региона.

Общая ситуация по восстановлению жилья за неделю показывает значительный прогресс, уточнил Гладков. Так, локальные администрации Белгородской области восстановили 287 объектов, 167 из которых находятся в Шебекинском округе.

Гладков добавил, что главным приоритетом властей является помощь тем, кто остается в Белгородской области и продолжает жизнь в сложившихся в регионе условиях.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области.