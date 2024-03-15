Гладков сообщил об увеличении фейков о Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении дезинформации о регионе и Белгороде. По его словам, за последнее время ее стало больше, чем за 2,5 года. Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 15 марта. Его слова приводят РИА Новости.

«Задача наших врагов – нам все испортить… навредить, убить, ранить, разрушить наши дома, но самое главное — испугать… За последние 3-4 дня такого объема лживой информации у нас еще за два с половиной года не было», — сказала глава региона.

По его словам, власти Белгородской области регулярно мониторят средства массовой информации (СМИ), соцсети и информацию, публикуемую блогерами. Гладков добавил, что паники в регионе нет.

Ранее на территории Белгородской области была объявлена воздушная тревога. За последние несколько дней атака по этому региону со стороны ВСУ в разы усилилась. Сообщается о громких взрывах в Белгороде, а также о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию области. Как отмечал Гладков, все эти попытки регулярно пресекаются территориальной обороной, ФСБ и российскими военными.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа выразил мнение, что активизация ВСУ связана с выборами президента России, которые в 2024-м году проходят с 15 по 17 марта.