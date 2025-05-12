Глава Абхазии призвал Грузию признать независимость республики

В интервью агентству РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба заявил , что грузинскому руководству необходимо принять как факт независимость Абхазской Республики.

Он подчеркнул, что возможность переговоров с Тбилиси откроется лишь после того, как Грузия признает суверенный статус Абхазии и подпишет соглашение, гарантирующее отказ от применения силы.

По словам политика, данный курс, заложенный еще во времена национально-освободительной борьбы под предводительством Владислава Ардзинбы, остается приоритетным.

Он акцентировал внимание на том, что Абхазия нацелена на поддержание мира и стабильности в регионе и не стремится к вооруженным столкновениям.

Гунба также отметил, что республика обладает полной свободой в развитии своей культуры и сохранении традиций, что и является истинным проявлением ее независимости.

Ранее премьер Грузии Кобахидзе заявил, что страна находится в режиме ожидания в отношениях с ЕС.