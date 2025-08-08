Глава Абхазии выступил с обращением к жителям Южной Осетии

Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу Южной Осетии в 17-ю годовщину трагических событий августа 2008 года. Послание главы республики опубликовано его пресс-службой.

В своем обращении Гунба выразил поддержку осетинскому народу, отметив его мужество и непоколебимость перед лицом агрессии. Он подчеркнул ключевую роль России в защите Южной Осетии и почтил память погибших мирных жителей и защитников Цхинвала.

«Те трагические дни агрессии показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу Отечества», — отметил президент.

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии также направило официальную ноту соболезнования жителям Южной Осетии. В документе выражена глубокая скорбь по жертвам конфликта и подчеркнута историческая солидарность между двумя республиками.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали массированный обстрел и штурм Цхинвала. Эта атака привела к гибели сотен мирных жителей. Конфликт был остановлен благодаря мужеству защитников Южной Осетии и решительным действиям РФ.

26 августа 2008 года Россия первой в мире признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

