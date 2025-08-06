Впервые за 32 года: в Сухум прибыло первое пассажирское судно из Сочи

В Сухумский морской порт прибыло первое пассажирское судно из Сочи. Об этом сообщил ТАСС.

Правительство Абхазии придает большое значение запуску морского сообщения. Ранее в Сухум ходили суда из Грузии, с тех пор уже прошло 32 года. Теперь же в этот порт прибыло судно на подводных крыльях из России. Его прибытия на причале ожидали президент Абхазии Бадра Гунба, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня в Сухумский морпорт состоялся тестовый рейс „Кометы“ из Сочи», — указали журналистам.

Перед выполнением первого рейса абхазской стороне пришлось пойти на дооборудование причала для большего комфорта пассажиров.

Ранее сообщалось, что жители Сухума стали бить тревогу после открытия в городе аэропорта. В нем все чаще стали появляться полуголые туристы, что обернулось культурным шоком. По словам местной жительницы, 70% оголенных путешественников агрессивно реагируют на замечания или игнорируют их. Штраф в 6000 рублей за появление в общественных местах в пляжной одежде практически не работает.