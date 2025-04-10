Глава администрации Феодосии покинул пост по собственному желанию

Сергей Аксенов, глава Крыма, проинформировал в своем телеграм-канале о том, что Игорь Ткаченко покинул пост главы администрации Феодосии.

По словам Аксенова, после его встречи с Игорем Ткаченко последний подал заявление об уходе по собственному желанию, однако мотивы такого решения названы не были.

До момента проведения конкурса на замещение вакантной должности временно руководить администрацией города будет Владимир Ким.

Ткаченко занимал должность главы феодосийской администрации с декабря месяца 2023 года. Ким до этого работал заместителем главы администрации Симферополя.

Ранее сообщалось, что Сергей Котляров заменит Игоря Куцака во главе администрации Курска.