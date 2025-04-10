Сергей Котляров временно возглавит администрацию Курска

Сергей Котляров, заместитель Игоря Куцака, временно возглавит администрацию Курска. Накануне Игорь Вячеславович завершил свою работу, проведя финальный прием граждан. Информацию о вероятном назначении Котлярова распространили издания «Площадь» и «Плохая куряночка».

Экс-мэр Курска Игорь Куцак ранее заявил о своем уходе с поста по личной инициативе. Он объяснил это решение семейными обстоятельствами.

Согласно информации от указанных СМИ, кандидатура первого заместителя главы города Николая Цыбина не была одобрена для занятия должности мэра. Предполагается, что это связано с его прежней работой в комитете ЖКХ под руководством экс-губернатора Смирнова.

Ранее сообщалось, что бойцам бригады, участвовавшей в операции «Поток» под Курском, вручили награды.