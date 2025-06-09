Глава Алтая Турчак отправил правительство в отставку

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства. Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале.

В связи с этим весь состав кабмина на данный момент работает в статусе исполняющих обязанности, уточнил он.

Согласно новым положениям Конституции РФ, глава правительства, заместители и министры должны пройти обязательное согласование с депутатами Государственного собрания республики для назначения новых должностных лиц.

По словам Турчака, новый состав кабмина будет представлен до конца нынешней недели, а предложенные кандидатуры будут рассмотрены 24 июня. При этом руководитель региона не уточнил, с чем связаны такие кадровые перестановки.

Республика Алтай является частью Западно-Сибирского экономического района и входит в Сибирский федеральный округ. Регион граничит с Алтайским краем, с Кемеровской областью, с Республикой Хакасией и Тывой.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Минобороны республики Руслана Жаксылыкова.