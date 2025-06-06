Глава австрийской партии Кикль возмутился скорым визитом в страну Зеленского

Австрии не стоит принимать у себя на официальном уровне украинского президента Владимира Зеленского, так как это нарушает прописанный в законе нейтралитет страны. Так считает Герберт Кикль, председатель Австрийской партии свободы. Его точку зрения привело издание Kosmo.

Кикль является лидером крупнейшей в национальном парламенте фракции. Он напомнил, что в конституции прописан нейтралитет Австрии, поэтому страна должна выступать посредником в мирных переговорах, но никак не занимать чью-то сторону в текущем конфликте.

«Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны», — указал политик.

По этой причине правительству Австрии, считает Кикль, не стоит принимать Зеленского с официальным визитом. Результат может быть плачевным, поскольку дальнейшая эскалация конфликта на Украине в состоянии сделать австрийскую территорию потенциальной целью для России.

Ранее сообщалось, что новый канцлер Австрии и лидер центристской Австрийской народной партии Кристиан Штокер пообещал, что его правительство сохранит курс на нейтралитет страны. В связи с этим она не будет брать путь на присоединение к НАТО. Тем не менее, в планах у властей увеличить военные расходы более чем вдвое. Если сейчас они составляют менее 1% от ВВП, то уже к 2032 году они перевалят за 2%.