Глава британского правительства заявил о готовности отразить российское нападение

В том случае, если российские войска нападут на Великобританию, та даст РФ эффективный отпор. В этом уверен премьер-министр Риши Сунак. Такие слова он произнес во время выступления на телеканале TalkTV.

Сунак считает, что британская армия неплохо подготовилась к возможному конфликту, и она сумеет дать достойный ответ России. По его утверждению, ситуация в мире становится все более неспокойной, поэтому Лондон увеличивает свои вливания в армию и флот.

«Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да», - указал он.

По его утверждению, Москва уже потерпела стратегическое поражение, поскольку все союзники по НАТО тесно сплотились между собой. Они сейчас готовы отразить нападение хоть со стороны России, хоть любой другой армии. Он заверил, что никакая агрессия не будет оставаться безнаказанной.

Ранее Риши Сунак подчеркнул, что выданные его страной якобы гарантии безопасности являются не более чем «заверениями в безопасности». Это некие обещания со стороны государства, которое входит в G7, и не более того.