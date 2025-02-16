Глава Чехии поддержал разработку «плана Маршалла» для Украины
Президент Чехии Павел назвал разработку плана Маршалла для Киева отличной идеей
Фото: [unsplash.com]
Президент Чехии Петр Павел поддержал разработку плана, аналогичного «плану Маршалла» для Украины, передает РИА Новости.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что такой шаг позволит Киеву подготовиться ко вступлению в Европейский Союз (ЕС).
«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», — заявил Павел.
Он подчеркнул, что эта программа помощи направлена на восстановление и развитие Украины после конфликта. Павел также добавил, что создание подобного плана станет четким сигналом для Москвы о поддержке Киева со стороны западных союзников.
Ранее о том, что Евросоюз должен разработать современную версию «плана Маршалла» для Украины и Молдовы, заявила президент Молдовы Майя Санду.
Исторический «план Маршалла», предложенный американским военным и политическим деятелем Джорджем Маршаллом в 1947 году, помог Европе «восстать из руин» после Второй мировой войны.
Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что Украина пообещала снабжать США яйцами в обмен на помощь.