Глава Чехии поддержал разработку «плана Маршалла» для Украины

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что такой шаг позволит Киеву подготовиться ко вступлению в Европейский Союз (ЕС).

«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», — заявил Павел.

Он подчеркнул, что эта программа помощи направлена на восстановление и развитие Украины после конфликта. Павел также добавил, что создание подобного плана станет четким сигналом для Москвы о поддержке Киева со стороны западных союзников.

Ранее о том, что Евросоюз должен разработать современную версию «плана Маршалла» для Украины и Молдовы, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Исторический «план Маршалла», предложенный американским военным и политическим деятелем Джорджем Маршаллом в 1947 году, помог Европе «восстать из руин» после Второй мировой войны.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что Украина пообещала снабжать США яйцами в обмен на помощь.