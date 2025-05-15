На Западе рассказали об условиях Украины для участия в переговорах с РФ в Стамбуле

Украинская делегация прибудет в Стамбул, чтобы оценить серьезность российских намерений во время переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на собственные источники из украинских дипломатических кругов.

«Украина рассматривает возможность отправки команды на переговоры с Россией в Стамбул, чтобы узнать, что скажет делегация Москвы», — указали журналисты.

В том случае, если представители Украины убедятся в серьезности намерений российской стороны, то они начнут свой диалог.

Ранее методы Украины в переговорах резко раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что те крики в микрофон, которые издает Зеленский, вовсе не являются дипломатией. По его словам, дипломатия — это кропотливая и профессиональная работа. Министр призвал украинские власти заниматься реальными делами.