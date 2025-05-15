На Западе рассказали об условиях Украины для участия в переговорах с РФ в Стамбуле
Reuters: Украина отправит в Стамбул представителей для оценки намерений РФ
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Украинская делегация прибудет в Стамбул, чтобы оценить серьезность российских намерений во время переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание сослалось на собственные источники из украинских дипломатических кругов.
«Украина рассматривает возможность отправки команды на переговоры с Россией в Стамбул, чтобы узнать, что скажет делегация Москвы», — указали журналисты.
В том случае, если представители Украины убедятся в серьезности намерений российской стороны, то они начнут свой диалог.
Ранее методы Украины в переговорах резко раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что те крики в микрофон, которые издает Зеленский, вовсе не являются дипломатией. По его словам, дипломатия — это кропотливая и профессиональная работа. Министр призвал украинские власти заниматься реальными делами.