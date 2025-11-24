Глава ДНР сообщил о продвижении российских военных в Красноармейске

Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают операцию по установлению контроля над населенными пунктами Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал 23 ноября глава ДНР Денис Пушилин (материал есть у « Известий »).

В своем видеообращении в Telegram-канале Пушилин сообщил, что в Красноармейске продолжаются интенсивные уличные бои. Он уточнил, что в северной части города, а также в восточных районах Димитрова боевые столкновения носят крайне ожесточенный характер, временами переходя в бои на ближней дистанции.

Глава республики отметил, что российские военнослужащие методично освобождают территорию, продвигаясь вперед буквально с каждым метром. Кроме того, по его словам, за минувшую неделю Вооруженным Силам РФ удалось расширить зону своего контроля в районе населенного пункта Иванополье и со стороны Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее стало известно, что глава ДНР сообщил о продвижении российских войск вглубь Северска.