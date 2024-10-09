Глава ЕК призвала продолжать военную поддержку Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки мирного разрешения конфликта на Украине во время дебатов в Европарламенте, сообщило РИА Новости.

Она подчеркнула необходимость продолжения военной и экономической помощи Украине любой ценой.

В начале своего выступления Орбан сконцентрировался на представлении своей программы председательства в Совете ЕС и не стал комментировать критику, высказываемую в адрес Будапешта.

А также многочисленные разногласия в Европейском Союзе, включая вопросы, касающиеся Украине.

Фон дер Ляйен, вступая в обсуждение, акцентировала внимание на поддержке Украины.

«Единственный путь к справедливому миру для Украины и Европы — это укрепление украинского сопротивления, предоставляя политическую, финансовую и военную помощь на протяжении всего необходимого времени», — сказала она.

Она отметила, что европейские народы не желают, чтобы Украина сдалась. В ответ на эти обвинения Орбан жестко выразил мнение, что план ЕС по поддержке Украины зашел в тупик и призвал к его пересмотру.

Ранее сообщалось, что встреча глав США, Британии, Германии и Франции по Украине в Рамштайне отменена.