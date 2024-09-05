Глава Экспертного совета Панова пояснила, почему Запад напрягся по поводу БРИКС

По словам руководителя Экспертного совета БРИКС Виктории Пановой, если ранее западные государства не принимали БРИКС как фактор международной жизни, то сегодня они довольно серьезно напряглись. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что сейчас БРИКС перестали отрицать как серьезный фактор мировой политики.

По мнению эксперта, изменение структуры было постепенным, и с ростом признания больше росло со стороны западников ощущение того, что это угроза. Однако это вовсе не антизапад, не конфронтационная повестка. Более того, в состав БРИКС вошли те страны, с которыми у США довольно хорошие отношения: Индия, арабские страны. Таким образом, БРИКС на антизападной основе функционировать не может и не будет.

Ранее сенатор Григорий Карасин заявил, что решение властей Турции претендовать на членство в БРИКС не является сенсацией.