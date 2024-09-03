Сенатор Карасин считает, что решение властей Турции претендовать на членство в БРИКС не является сенсацией

По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, в решении Анкары претендовать на членство в межгосударственном объединении БРИКС сенсация отсутствует. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что указанное объединение уже доказало свою востребованность в непростой геополитической ситуации, а решение Турции только подтверждает это.

Ранее в Госдуме положительно оценили намерение Турции вступить в БРИКС.