Глава евродипломатии Боррель признал провал внешней политики ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что провальная внешняя политика Евросоюза настроили против объединения весь остальной мир. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, в случае с Украиной у стран Евросоюза было единство, однако ЕС не смог оказать никакого влияния на ближневосточный конфликт из-за разности позиций европейских стран по отношению к Израилю.

Разница в реакции на эти события умело использовалась российской пропагандой, считает Боррель. И это поколебало позиции ЕС во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Боррель призывает не допустить создания ситуации, когда весь остальной мир консолидируется против Запада.

Ранее глава евродипломатии призвал свыкнуться с мыслью, что «зонтик безопасности» из США больше не поможет Европе.