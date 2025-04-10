Глава евродипломатии раскрыла детали обсуждения возможной военной миссии на Украине

Те государства, которые входят в коалицию желающих оказать помощь Украине, сейчас договариваются о возможном формате своей миссии на украинской территории после заключения мира. Об этом сообщила Кая Каллас, глава европейской дипломатии. Ее заявление привело РИА Новости.

По утверждению Каллас, сейчас ведутся обсуждения того, как будет выглядеть миссия на Украине. Некоторые страны соглашаются участвовать, другие нет. В коалиции обсуждают, какие гарантии необходимо предоставить Киеву и какие силы стоит задействовать.

«Обсуждается вопрос о том, будет ли это миссия по наблюдению, миссия по сдерживанию, миссия по поддержанию мира, миссия по укреплению или миссия по обороне», — указала она.

Каллас добавила, что у разных стран различные мнения по поводу этого вопроса.

Ранее Каллас заявила, что страны союза обсуждают возможность использования замороженных в Европе российских активов. По ее словам, некоторые страны ЕС все же выступают против использования замороженных российских денег. Глава евродипломатии отказалась называть эти государства.