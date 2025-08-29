Глава Еврокомиссии назвала Путина хищником

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен использовала резкую риторику в адрес российского президента, назвав его хищником. Новые обвинения прозвучали во время визита премьер-министра Латвии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Высокопоставленный европейский чиновник вновь ужесточил риторику в отношении Москвы. Выступая на совместной пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней, Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит в Владимире Путине хищника.

По ее словам, Россия годами координировала гибридные атаки на страны Европейского союза через подконтрольные ей структуры. В список обвинений вошли кибератаки, инструментализация миграционных потоков и дестабилизация работы демократических институтов.

