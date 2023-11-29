Глава Еврокомиссии заявила об ошибке, которую допустила Великобритания при выходе из ЕС

В ходе интервью для издания Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала резонансное заявление о том, что решение Великобритании покинуть Евросоюз было ошибочным и предположила, что будущему поколению предстоит вносить коррективы в этот выбор.

Об этом пишет РИА Новости. Фон дер Ляйен выразила свое мнение о Brexit, назвав его сложным вызовом для обеих сторон. По ее словам, выход Великобритании из Евросоюза оказался ошибкой, и теперь перед новым поколением стоит задача исправить последствия этого решения.

Фон дер Ляйен не сдерживала себя в выражениях и заявила, что британцы «облажались», когда захотели покинуть европейский анклав.