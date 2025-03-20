Глава Евросовета Кошта выступил против перемирия на Украине
Глава Евросовета Кошта: временное прекращение огня на Украине станет ошибкой
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Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой. Таким мнением поделился глава Европейского совета Антониу Кошта, передает португальский телеканал RTP.
Кошта акцентировал внимание на том, что для достижения справедливого и устойчивого мира необходимо продолжать борьбу за территориальную целостность Украины.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — отметил Кошта.
Он подчеркнул, что перемирие может дать России время для укрепления своих позиций и подготовки к новым атакам.
Глава Евросовета также выразил благодарность США за активные усилия по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, международное сотрудничество и поддержка Киева со стороны американских партнеров играют ключевую роль в защите независимости и суверенитета Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не намерен принимать условия России по Украине.