Глава Евросовета Кошта выступил против перемирия на Украине

Кошта акцентировал внимание на том, что для достижения справедливого и устойчивого мира необходимо продолжать борьбу за территориальную целостность Украины.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — отметил Кошта.

Он подчеркнул, что перемирие может дать России время для укрепления своих позиций и подготовки к новым атакам.

Глава Евросовета также выразил благодарность США за активные усилия по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, международное сотрудничество и поддержка Киева со стороны американских партнеров играют ключевую роль в защите независимости и суверенитета Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не намерен принимать условия России по Украине.