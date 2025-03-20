На Западе заявили об отказе ЕС от условий РФ по Украине

Европейские страны не собираются соглашаться на российские условия для прекращения украинского конфликта. Такое заявление сделало агентство Bloomberg.

Издание сослалось на точку зрения некоего высокопоставленного европейского чиновника. Согласно ему российские условия не будут выполнены ни при каком сценарии.

«Один высокопоставленный чиновник из крупной державы ЕС настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия Путина», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики и северные государства Евросоюза потребовали разработать детальный и оперативный план по присоединению Украины к ЕС. Это происходит на фоне опасений относительно намерений Венгрии помешать евроинтеграции Украины.