Глава Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции, освещавшейся финскими СМИ, обратился к гражданам с призывом заранее обдумать и морально подготовиться к возможному налаживанию связей с Россией в будущем.

Он подчеркнул неизбежность соседства с Россией, упомянув об общей границе протяженностью 1350 км. Стубб уточнил, что возобновление диалога будет зависеть от урегулирования украинского кризиса и хода переговоров о восстановлении связей.

В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки резко обострились, особенно после вступления Финляндии в альянс НАТО. В России этот шаг сочли нелогичным, поскольку это привело к размещению российских войск и вооружений вблизи финских границ.

Кроме того, финская сторона закрыла границу, обвинив Россию в организации потока просителей убежища. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, называя их проявлением двойных стандартов.

По мнению российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова двусторонние отношения переживают полный крах. Действия Хельсинки спровоцировали резкое ухудшение сотрудничества во всех областях, и подобного уровня изоляции между Россией и Финляндией не наблюдалось даже перед началом Второй мировой войны, отметил дипломат.

Ранее Стубб призвал принудить Россию к миру.