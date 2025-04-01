Президент Финляндии Стубб призвал принудить Россию к миру

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Россия не хочет заключать мирное соглашение по Украине, в связи с чем обратился к Западу с просьбой принудить ее это сделать. Слова финского лидера передает Financial Times.

Призывы самой России к миру Стубб назвал неискренними.

В понедельник, 31 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи, связанные с мирным урегулированием ситуации на Украине, но конкретики пока нет.

Ранее сообщалось о том, что Стубб предложил Трампу назначить на 20 апреля дату прекращения огня на Украине.