Руководитель политической партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предложил сделать из Украины нейтральное государство и полностью демилитаризовать ее. По его мнению, это позволит остановить конфликт. Такое предложение им было сделано во время выступления на радио Europe 1.

Политик указал, что подобные предложения уже ранее звучали во Франции. Например, экс-президент Жак Ширак и бывший премьер Доминик де Вильпен говорили о необходимости сделать Украину полностью нейтральной.

«Мир возможен в случае демилитаризации Украины и в случае если НАТО останется там, где находится сейчас», - заявил он.

Дюпон-Эньян указал на то, что именно Соединенные Штаты и Великобритания отказались от переговоров в Стамбуле, и поразился слепоте и отсутствием исторического видения у лидеров стран Запада.

Ранее французский президент Макрон заявил о жестком ответе его страны, который она готова дать при атаках России на Украину. Он и его правительство якобы очень внимательно следят за ситуацией в регионе, и готовы отреагировать на нее при необходимости.