Президент Франции Эммануэль Макрон выразил решительную позицию по отношению к ситуации вокруг Украины, подтвердив обязательство Запада поддерживать украинскую нацию в случае возможных угроз со стороны России.

В своем выступлении Макрон отметил, что Франция и ее союзники будут предоставлять Украине необходимую поддержку в случае любых потенциальных атак, подчеркивая тем самым серьезное отношение к ситуации в регионе.

Макрон также отметил, что Франция будет придерживаться строгой позиции и готова к жестким ответным мерам в адрес России, в случае необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что вооруженные силы Украины обстреливают Борисовский район Белгородской области.