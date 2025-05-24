Глава французской разведки приезжал в Румынию за несколько дней до выборов

За несколько суток до проведения второго тура президентских выборов в Румынии, страну посетил Николя Лернер, руководитель французской разведывательной службы. Об этом сообщил румынский журналист Мариус Тука, ссылаясь на собственные источники информации.

По его данным, Лернер находился в Бухаресте 14 мая, где провел встречи с представителями румынских спецслужб, после чего направился в Молдавию.

Основатель Telegram Павел Дуров поделился данной информацией на своей странице в сети Х. В преддверии выборов в Румынии он обвинил Лернера в попытках принудить Telegram к блокировке каналов, оказывающих поддержку оппозиционному кандидату Симеону.

Симеон, потерпевший поражение на выборах, подал иск в конституционный суд, заявив о вмешательстве Франции в избирательный процесс и требуя отмены результатов. Однако его иск не был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что Дуров снова прилетел во Францию после заявления о вмешательстве в выборы в Румынии.