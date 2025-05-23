Дуров снова прилетел во Францию после заявления о вмешательстве в выборы в Румынии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь прилетел во Францию, где против него возбуждено официальное расследование, передает РБК.

Дуров и его спутница Юлия Вавилова приняли участие в благотворительном гала-ужине amfAR, который прошел в престижном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Кап-д’Антиб в рамках в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Мероприятие amfAR посвящено поддержке исследований такого заболевания как СПИД, профилактике ВИЧ-инфекций и обучению современным методам лечения. Гала-ужин собрал известных деятелей культуры, бизнеса и благотворительных организаций.

Напомним, Дуров был задержан во Франции в августе по подозрениям в отказе передавать данные Telegram по официальным запросам правоохранительных органов. Предпринимателю предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых — отказ сотрудничать с властями в рамках разбирательств и уклонение от выполнения юридических требований.

Впоследствии Дуров был освобожден под залог в размере €5 млн евро с обязательством дважды в неделю являться в полицию.

Весной 2025 года основатель мессенджера покинул Францию и вернулся в Дубай. Дуров сообщил, что французские власти начали подготовку запросов к компании Telegram в соответствии с требованиями Европейского Союза (ЕС), а суды Франции получили доступ к IP-адресам пользователей, подозреваемых в участии в преступной деятельности.

Ранее Дуров обвинил правительство Франции во вмешательстве в демократические выборы в Румынии и заявил, что может приехать в страну для дачи показаний по этому делу.