Расследование покушения на жизнь высокопоставленного российского военачальника вышло на международный уровень. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что за попыткой устранения генерала Алексеева прослеживается четкое руководство со стороны иностранных государственных структур. Его комментарий публикует ТАСС .

По словам главы ведомства, в данном преступлении отчетливо видится кураторство третьих стран, при этом на первый план выступает именно британский след. Собранные улики и характер подготовки террористического акта указывают на то, что исполнители действовали не самостоятельно, а при прямой технической и организационной поддержке из-за рубежа, предположительно, Лондона.

В российских спецслужбах подчеркивают, что почерк данной операции соответствует методам работы западных разведок, специализирующихся на дестабилизации ситуации через политические убийства. Александр Бортников констатировал, что роль внешних сил в планировании атаки была определяющей, а уровень сложности подготовки свидетельствует о задействовании значительных ресурсов иностранных разведывательных сообществ.

Анализ каналов связи и источников финансирования, использованных преступниками, лишь подтверждает версию о вовлеченности Лондона в координацию действий радикальных групп на территории России.

Напомним, что ранее на генерала Алексеева было совершено нападение, которое лишь по счастливой случайности не привело к фатальным последствиям. Террористы использовали заминированный автомобиль, сработавший на пути следования офицера. В результате мощного взрыва генерал получил ранения, однако врачам удалось стабилизировать его состояние. С первых дней следствия правоохранительные органы сосредоточились на поиске связей организаторов с зарубежными центрами подготовки диверсантов, что в итоге привело к официальным выводам о вмешательстве иностранных держав.

Ранее сообщалось, что известно о новом фигуранте дела о покушении на генерала Алексеева.