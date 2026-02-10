«Признался в слежке за тремя военными»: что известно о новом фигуранте дела о покушении на генерала Алексеева?

ФСБ задержала третьего предполагаемого пособника в деле о подготовке покушения на заместителя начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил ТАСС. Им оказался 44-летний Павел Васин, сын ранее задержанного по этому же делу Виктора Васина.

По данным ведомства, Павел Васин предоставлял автомобили для наблюдения, покупал специальное оборудование, включая видеорегистратор и GPS-трекер для слежки, а также помогал в сборе информации об адресах проживания и авто, принадлежащих другим военнослужащим. После задержания Васин дал признательные показания.

В ходе допроса он сообщил, что вместе с сообщниками в наблюдение не только за генералом Алексеевым, но и за двумя другими высокопоставленными российскими военными. Он рассказал, что в преступную деятельность был вовлечен в сентябре 2025 года.

Васин также отметил, что был знаком с предполагаемым исполнителем — Любомиром Корбой —19 лет, и их общение началось еще с совместной поездки в Бишкек в 2007 году. Известно, что Васин провел детство в Киргизии. В юношестве поступил в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Московской области.

В дальнейшем Васин получил опыт работы в сфере безопасности и был знаком с техникой связи. Также известно, что в 2018 году он посещал Украину.

Следствие установило, что киллер Корба, был завербован украинской спецслужбой в августе 2025 года в Тернополе. После этого он прошел подготовку в Киеве, включавшую проверку на полигоне и инструктаж с использованием видеосвязи.

В Россию Любомир прибыл по сложному маршруту через несколько стран. В деле также фигурирует роль польских спецслужб, так как в вербовке, по данным следствия, участвовал сын исполнителя, проживающий в Польше. За свою работу Корба каждый месяц получал вознаграждение в криптовалюте.

Ранее стало известно, что угроза жизни генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву миновала.