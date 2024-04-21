Глава Гагаузии Евгений Гуцул вновь прилетела в Москву

Как информирует ТАСС со ссылкой на источники, глава Гагаузии примет участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за присоединение республики к ЕАЭС.

Гуцул в коротком интервью журналистам пообещала, что «встречи будут» с кем-то из высшего российского руководства, но отказалась отвечать на вопрос, с кем именно она планирует встретиться в Москве.

«Я пока не могу ответить , но встречи будут», — сказала она.

Напомним, Евгения Гуцул побывала в Москве с рабочим визитом 9 апреля. Политик встретилась с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы президент пообещал Гагаузии поддерживать автономию и экономику республики, несмотря на давление нынешних проевропейских властей в Кишиневе.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России сельскохозяйственной продукции из автономии.