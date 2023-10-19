Глава Генштаба ВС Ирана допустил разрастание палестино-израильского конфликта

Руководитель Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери допустил, что в палестино-израильский конфликт могут вмешаться «новые игроки». Таким мнением он поделился с министром обороны России Сергеем Шойгу в ходе телефонных переговоров.

Как отметил Багери, эскалация конфликта с привлечением других сторон возможна при продолжительной поддержке Израиля западными странами. Его слова приводит агентство Tasnim.

«Продолжение преступлений сионистского режима [имеется в виду Израиль], его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», – сказал Багери.

Ранее Шойгу и Багери встречались в сентябре. Тогда глава оборонного ведомства России прибыл в Тегеран, где обсудил с иранским коллегой двустороннее сотрудничество, политическую обстановку, в том числе конфликт в Новом Карабахе.

18 октября с «визитом солидарности» в Израиль на фоне обострения конфликта прибыл президент США Джо Байден, который ранее заявлял, что Вашингтон окажет необходимую поддержку Тель-Авиву. Он также заявлял, что будет просить Конгресс США о выделении финансовой помощи израильскому государству.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».