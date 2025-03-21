По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, Москва приучает Вашингтон говорить на украинскую тему без Незалежной. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Именно таким образом крымский политик оценил результаты состоявшейся во вторник телефонной беседы главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По его мнению, это связано в первую очередь с тем, что от имени Киева сегодня говорить некому, равно как и непонятно, что сегодня значит государство Украина.

Константинов подчеркнул, что при этом ситуация постепенно движется к миру.

Ранее сообщалось, что США хотят устроить «непрямые переговоры» России и Украины в Саудовской Аравии.