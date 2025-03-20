США хотят устроить «непрямые переговоры» России и Украины в Саудовской Аравии

Спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал о планах провести в Саудовской Аравии своего рода «непрямые переговоры» между российскими и украинскими представителями.

По словам Келлога, которые приводит РИА Новости, так называемые технические группы будут помещаться в непрямые переговоры в Саудовской Аравии: таким образом, обе стороны должны быть услышаны, ведь им будет задан прямой вопрос о том, какие условия они хотят.

Американский политик уверен, что такая «челночная дипломатия», которую Вашингтон будет проводить в Эр-Рияде, нацелена именно на полное прекращение огня на Украине и завершение конфликта в целом.

Ранее также стало известно и отом, что Зеленский планирует переговоры с представителями США на фоне встречи России и Америки.