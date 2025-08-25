Власти Крыма инициировали обновление текста государственного гимна республики, объяснив это необходимостью отразить произошедшие исторические изменения. Как заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24», действующая версия гимна утратила актуальность и больше не соответствует современным реалиям региона.

Инициатива пересмотра символики исходит от руководства республики — Владимира Константинова и главы Крыма Сергея Аксенова. По словам Константинова, первоначальный текст гимна создавался в сложный период распада СССР и становления Украины, когда Крым находился в поиске своей идентичности. Тогдашние символы, включая гимн, рождались в условиях неопределенности, но при этом несли идеи мира, дружбы и оптимизма относительно будущего.

Однако, как отметил политик, никто не мог представить, что спустя десятилетия между русскими и украинцами развернется вооруженное противостояние. Прежние смыслы утратили свою значимость на фоне коренных изменений в политическом и общественном статусе Крыма.

Константинов подчеркнул, что обновление гимна рассматривается как логичный шаг, направленный на приведение символики в соответствие с новой исторической эпохой. Ожидается, что изменения закрепят актуальные ценности и перспективы развития республики в составе России.

Ранее сообщалось, что на Украине по ошибке напечатали учебник без Крыма на карте страны.