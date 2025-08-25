Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в интервью телеканалу «Крым 24» заявил , что Украина утратила признаки самостоятельного государства. По его мнению, действия киевских властей привели к полной потере страной суверенитета и политической субъектности.

Константинов раскрыл эту мысль, указав, что вместо обещанной евроинтеграции Украину ожидает так называемая еврооккупация. Он подчеркнул, что западные страны будут определять ее политику исключительно в собственных интересах, то есть Европа хочет получить евроколонизацию вместо евроинтеграции. Теперь Запад придет и будет управлять Украиной ровно настолько, насколько это ему необходимо.

Он также добавил, что украинцы сами осознают, насколько сложно управлять страной с разрушенной инфраструктурой и глубоким экономическим кризисом.

В качестве ключевых проблем Константиновым были названы отсутствие реальных достижений в развитии государства, а также стремительное сокращение активного населения. Это происходит как из-за массовой эмиграции, так и из-за потерь среди мужского населения в ходе военных действий.

Эти факторы, по словам Константинова, формируют глубокую демографическую яму, из которой стране будет крайне сложно выбраться в обозримом будущем. Итогом становится не просто утрата суверенитета, но и долгосрочная зависимость от внешнего управления, что ставит под вопрос саму возможность восстановления украинской государственности в ее прежнем виде.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Зеленскому помочь в вопросе по вступлению в ЕС.