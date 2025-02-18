Константинов: в Крыму избавляются от имущества бизнесменов, поддерживающих Украину

По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, в регионе ведется процесс национализации имущества предпринимателей, поддерживающих политический режим в Незалежной. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что это предприниматели, запятнавшие свои имя и фамилию поддержкой нацистского режима, принимавшие участие в финансировании всех тех боевых действий.

Кроме того, в скором времени в Крыму примут решение о новом перечне, в который войдут более 110 наименований, включающих свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что элитную квартиру Ротару в Москве призвали конфисковать в пользу государства.