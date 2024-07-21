Глава ГПК Молостов: на границе Белоруссии проводится милитаризация

Ситуация на западных границах Белоруссии осложняется на фоне решения приграничных государств о проведении милитаризации. Соответствующее заявление сделал глава ГПК республики Константин Молостов, его слова передает ОНТ .

Молостов подчеркнул, что напряженной ситуация является на границе республики с Украиной, где в данный момент ведутся боевые действия. Тем не менее подчеркнул, что в последнее время с украинской стороны сильно сократилось количество провокаций.

В то же время, ситуация на западных границах является куда более сложной, рассказал глава ГПК. Молотов сообщил, что соседние государства наращивают военный потенциал и разворачивают свои силы на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что белорусская сторона следит за развитием событий.

Ранее Молостов заявлял, что литовские и латвийские спецслужбы пытаются вербовать белорусов на границах.