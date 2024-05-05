В Белоруссии предостерегли Литву от поддержки экстремистов

Так он предостерег Литву в интервью РИА Новости.

«История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности», — сказал Алейник.

Он подчеркнул, что литовские политики знают о находящихся на территории республики страны военизированных формированиях, которые намерены устроить в Белоруссии переворот. По его словам, власти Литвы «попустительствуют этому».

По словам Алейника, власти Литы спонсируют экстремистов, желающих свергнуть действующую власть в белорусском государстве. Он напомнил, что реакция литовского руководством на разведывательные данные КГБ в этом вопросе дают прямое подтверждение этому.

27 апреля председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются завербовать белорусских граждан на границах государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также рассказала, какой ответ Москва готовит на агрессивные действия со стороны стран Прибалтики.