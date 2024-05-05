В Белоруссии предостерегли Литву от поддержки экстремистов
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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Вильнюсу необходимо прекратить поддерживать экстремистов.
Так он предостерег Литву в интервью РИА Новости.
«История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности», — сказал Алейник.
Он подчеркнул, что литовские политики знают о находящихся на территории республики страны военизированных формированиях, которые намерены устроить в Белоруссии переворот. По его словам, власти Литвы «попустительствуют этому».
По словам Алейника, власти Литы спонсируют экстремистов, желающих свергнуть действующую власть в белорусском государстве. Он напомнил, что реакция литовского руководством на разведывательные данные КГБ в этом вопросе дают прямое подтверждение этому.
27 апреля председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются завербовать белорусских граждан на границах государства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также рассказала, какой ответ Москва готовит на агрессивные действия со стороны стран Прибалтики.