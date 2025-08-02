Украина может исчезнуть как государство, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов*. Таким мнением он поделился в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Буданов подчеркнул, что сейчас обществу критически важно определить цели и действия для сохранения государственности. Он также сравнил Украины с марками из своей коллекции.

«Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться», — сказал Буданов.

В июле официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в «колонию Запада» и находится под угрозой утраты суверенитета.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине западные страны начали активно вмешиваться в конфликт с РФ, отправляя на вооружение Киева свои оружие и боеприпасы. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что внешнее вмешательство в украинский конфликт ни к чему хорошему не приведет.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал к срочному завершению конфликта с РФ.

*Росфинмониторингом признан экстремистом и террористом.