Глава ICBL озвучила последствия выхода Польши из конвенции о минах

По мнению главы Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник, намерение Польши и стран Балтии выйти из конвенции, направленной на борьбу с противопехотными минами, ставит под сомнение их репутацию защитников норм международного права, передает РИА Новости.

Во вторник, 18 марта, стало известно о планах министров обороны Польши и стран Прибалтики инициировать выход из Оттавского договора, регламентирующего запрет на противопехотные мины, предложив главам государств поддержать данное решение.

Габельник подчеркнула, что Польша, Латвия и другие страны, рассматривающие выход из соглашения, традиционно выступали за гуманитарное разоружение и соблюдение законности.

Однако теперь они готовы пересмотреть свою позицию и легализовать оружие, на борьбу с которым мировое сообщество потратило около 30 лет.

По ее словам, эти страны ошибочно полагают, что выход из договора не повлияет на их обязательства в рамках международного гуманитарного права и что они смогут «ответственно» использовать мины.

Габельник подчеркнула, что расположение мин со временем может меняться, предупредительные знаки часто исчезают, а гражданские лица могут быть вынуждены передвигаться по заминированным территориям, спасаясь от военных действий или возвращаясь в свои дома.

Ранее сообщалось, что Польша решила вернуться к производству противопехотных мин.