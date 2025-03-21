Польша решила вернуться к производству противопехотных мин

Польша намеревается возобновить изготовление противопехотных мин, что последовало за заявлением о возможном выходе из Оттавского договора, запрещающего их использование. Об этом сообщила Тамар Габельник, руководитель Международной кампании по запрещению противопехотных мин (ICBL), в ответ на запрос РИА Новости.

Во вторник, 18 марта, главы оборонных ведомств Польши и стран Балтии выразили общее намерение выйти из соглашения и рекомендовали своим лидерам принять соответствующее решение.

Габельник отметила, что между заявлением о желании производить мины и фактическим началом производства может пройти значительное время.

ICBL, международная коалиция неправительственных организаций, основанная в 1992 году в Женеве, занимается борьбой с применением противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

Ключевые задачи организации включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение данных видов оружия, а также помощь пострадавшим от мин и восстановление территорий, загрязненных ими.

Ранее сообщалось, что Польша разложит противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией.