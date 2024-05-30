Глава Югры Комарова ушла со своего поста

Глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова заявила об уходе со своего поста.

68-летняя Комарова сообщила, что приняла такое решение в связи с переходом на другую работу.

Она возглавляла регион с 1 марта 2010 года.

До настоящего времени Комарова оставалась единственной женщиной-губернатором в России. Ранее аналогичный пост занимали Валентина Матвиенко (Санкт-Петербург), Валентина Броневич (Корякский автономный округ), Марина Ковтун (Мурманская область), Светлана Орлова (Владимирская область) и Наталья Жданова (Забайкальский край).

Ранее политолог Вадим Сипров рассказал о ротации правительства после инаугурации президента России.