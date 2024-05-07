Логика назначений известна: выяснилась судьба правительства РФ после инаугурации президента

Вновь избранный президент РФ Владимир Путин сегодня вступил в должность. Политолог Вадим Сипров напомнил, что по действующему законодательству после инаугурации ожидается ротация правительства, руководящего состава администрации президента, а также глав федеральных округов. Коснется это и секретаря Совета безопасности.

По словам эксперта, еще до президентских выборов стали появляться разные предположения по поводу состава новой команды Путина. Однако расстановка политических сил в России не изменилась.

«Достоверная информация о новом составе высшего руководства страны сегодня есть только у одного человека – Владимира Владимировича Путина», – отметил политолог.

Он уточнил, что по закону ротация завершится в трехнедельный срок. Однако кандидатуру главы правительства могут рассмотреть в Госдуме уже 10 мая.

«Позитивные оценки работы Михаила Мишустина позволяют предположить, что он продолжит трудиться на своем посту. Едва ли будут менять руководителей Совбеза, силового и внешнеполитического блоков. Обстановка не располагает к кадровой чехарде в этих направлениях, да и Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Николай Патрушев и другие руководители показывают высокие результаты», – добавил Сипров.

Что касается «гражданского» блока правительства – 14 мая Госдума может утвердить кандидатов в вице-премьеры, а 15–16 мая – федеральных министров. Собеседник рассказал, что логика грядущих назначений была задана в Послании Путина к Федеральному Собранию.

«В экспертном сообществе этот документ назвали «планом путинской шестилетки». Приоритеты там – повышение уровня жизни и увеличение ее средней продолжительности, развитие реального сектора экономики и инфраструктуры. Для этого могут переформатировать экономический, финансовый, социальный блоки. Здесь наверняка мы увидим и масштабную ротацию, и новые лица, и «кадровые сюрпризы», – добавил политолог.

Например, по его словам, серьезное повышение прочат губернатору Тульской области Алексею Дюмину, и не исключено даже его назначение на более высокий пост нынешнего главы столицы Сергея Собянина.

Ранее политолог предрек диверсии и протесты в Германии из-за Украины.