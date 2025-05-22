Глава КНР поддержал стремление ЕС укрепить стратегическую автономию

Глава КНР Си Цзиньпин выразил поддержку Европейскому союзу (ЕС) в стремлении усилить стратегическую автономию в условиях глобальных перемен. Об этом в четверг, 22 мая, он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе телефонного разговора, передает агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин рассматривает Европу как независимый и важный полюс многополярного мира.

Председатель КНР отметил, что Евросоюз должен продолжать укреплять свою самостоятельность. Он также заявил о необходимости прилагать совместные усилия для защиты международного правопорядка, поддержки роли ООН, а также для сохранения стабильных международных торговых правил.

Лидеры двух государств также обсудили актуальные глобальные вопросы, такие, например, как украинский и палестино-израильский конфликты, а также иранскую ядерную программу.

Ранее сообщалось, что Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Европейского союза (ЕС).