Глава КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в 17-м саммите БРИКС, который пройдет с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Причиной отказа, по данным источников, стал плотный график главы Китая.

За последний год Си Цзиньпин уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой — на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), а также во время государственного визита в Бразилию и в Пекине.

Вместо Си Цзиньпина Китай на саммите представит премьер Государственного совета Ли Цян. Однако официальных подтверждений о замене или отказе от участия Си Цзиньпина пока не было.

БРИКС представляет собой организацию, объединяющую Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Она была создана в 2006 году.

19 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином.