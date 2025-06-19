Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он рассказал, что лидеры двух держав обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что в ходе разговора стороны пришли к выводу о том, что и Москва, и Пекин придерживаются схожих позиций и решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН.

Также помощник российского президента рассказал, что Путин и Си Цзиньпин пришли к общему пониманию того, что урегулирование ближневосточного кризиса невозможно силовым путем.

Кроме того, в ходе общения главы РФ и КНР обсудили двусторонние отношения и сотрудничество, а также обменялись мнениями по поводу прошедшего в Канаде саммита G7. По словам Ушакова, российский и китайский президенты отметили шероховатости среди участников этой встречи.

Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа — 3 сентября в Китае, а также провести полномасштабные переговоры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.