Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости заявил , что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году.

Эти слова прозвучали на фоне недавних прогнозов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который также предположил, что украинский кризис может завершиться в указанное время.

Орбан выразил свою точку зрения о текущем состоянии конфликта, отметив, что Украина уже потерпела поражение. Он не исключил, что исходом противостояния станет полное уничтожение одной из сторон.

Картаполов поддержал слова Орбана, подчеркнув, что венгерский премьер имеет основание для своих выводов. Также он добавил, что пришло время положить конец так называемому нацистскому режиму в Киеве.

В завершение своей речи Картаполов отметил, что окончание конфликта в 2025 году вполне возможно. По его словам, «все может быть».

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится миром или поражением одной из сторон. При этом он не раз высказывался в поддержку мирных инициатив.