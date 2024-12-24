Премьер Венгрии Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. Это он сообщил в интервью изданию Magyar Nemzet, обсуждая возможные сроки прекращения боевых действий.

Согласно взглядам Орбана, существует два вероятных сценария, которые могут привести к окончанию состязания: достижение мирного соглашения или полное поражение одной из сторон конфликта.

Он не раз высказывался в поддержку мирных инициатив. В частности, Орбан предлагал украинскому правительству установить режим прекращения огня в рождественский период и организовать обмен пленниками.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию.